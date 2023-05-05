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Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı

John Ronald Reuel Tolkien'in kaleme aldığı 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde canlandırdığı 'Elf Legolas' karakteriyle ünlenen Orlando Bloom, yıllar sonra bir itirafta bulundu ve yapımdan ne kadar para kazandığını açıkladı

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  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    Peter Jackson'ın oturduğu 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde 'Elf Legolas'ı canlandıran Orlando Bloom, filmle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, yapımdan neredeyse hiç para kazanamadığını açıkladı.
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    Howard Stern'in radyo programına katılan Orlando Bloom, üç filmlik seriden sadece 3.4 milyon TL (175.000 dolar) kazandığını açıkladı.
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    3 MİLYAR DOLAR GİŞE YAPTI

    17 Oscar ödülü kazanan 'Yüzüklerin Efendisi'nin dünya genelinde 59 milyar TL (3 milyar dolar) gişe yaptığı bildirildi.
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    Filmdeki 'Elf Legolas' rolü için sarı peruk, mavi lens ve özel sivri kulaklar takan Orlando Bloom, Yeni Zelanda'daki setin çok iyi olduğunu anlattı.
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    "BÜYÜLÜ BİR ZAMANDI"

    Orlando Bloom, sözlerine "Harikaydı, akşam yemekleri vardı, hafta sonları ara sıra içki içerdik. Çok büyülü bir zamandı” diye devam etti.
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN EN BÜYÜK HEDİYESİYDİ"

    Filmden büyük paralar kazanmasa da "buna değdiğini ve hatta rolü daha ucuza kabul edeceğini de" itiraf eden Orlando Bloom, "Hayatımın en büyük hediyesiydi, paranın yarısı için bile yine yapardım" dedi.

     
  • Orlando Bloom'dan yıllar sonra gelen 'Yüzüklerin Efendisi' itirafı: Çok para kazanmadım - Magazin haberleri

    'Elf Legolas' rolü, Orlando Bloom için Hollywood'da bir kariyer basamağı olurken, 'Karayip Korsanları' serisindeki 'Will Turner' rolünü de güvence altına almasına yardımcı oldu.

    Fotoğraflar: Avalon, Reuters, AP

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