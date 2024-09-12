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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom MTV Müzik Ödülleri'nde ödül vermek üzere nişanlısı Katy Perry'yi gerçek adıyla sahneye çağırdı - Magazin haberleri

        Orlando Bloom ödül vermek için nişanlısı Katy Perry'yi gerçek adıyla sahneye çağırdı

        Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry'yi MTV Müzik Ödülleri sahnesine, ödülünü vermek üzere davet ederken gerçek adını kullandı. Hayranları, Katy Perry'nin gerçek adını ilk kez duydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:36
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        Dün gece müziğin en prestijli ödüllerinden MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. New York'taki UBS Arena'da düzenlenen törende Katy Perry de ödül alan isimlerden biri oldu.

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        39 yaşındaki Perry, kazandığı Michael Jackson Video Öncü Ödülü'nü nişanlısı Orlando Bloom'un elinden aldı.

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        47 yaşındaki Orlando Bloom, kızının annesini sahneye davet ederken gerçek adını kullandı.

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        "Siz ona Katy Perry olarak âşık oldunuz. Ben ise ona Katheryn Hudson olarak âşık oldum" diyen Orlando Bloom; "Onu, yazdığı her şarkıya ve çektiği klibe aşkı, ışığı ve eşsiz espri yeteneğini yansıtan bir global yıldız olarak tanıyorsunuz. Ben ise onu ailemize aynı aşkı ve neşeyi getiren bir anne, bir sevgili olarak tanıyorum" sözleriyle nişanlısını takdim etti.

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        Orlando Bloom'un anonsu sonrası Katy Perry, sahnedeki meyilli platformdan kayarak sahneye indi ve nişanlısını öptü.

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        Birlikteliklerine 2016'da başlayan Katy Perry ile Orlando Bloom, 2017'de ayrıldı, bir yıldan daha kısa bir süre sonra yeniden barıştı. 2019'da Bloom, Perry'ye evlenme teklif etti ve çift nişanlandı. Daisy Dove adını verdikleri kızları, Ağustos 2020'de dünyaya geldi.

        Bloom daha önce ünlü model Miranda Kerr ile evliydi ve bu evlilikten 2011 yılında, oğlu Flynn Christopher dünyaya geldi.

        #orlando bloom
        #Katy Perry
        #MTV Müzik Ödülleri
        #gerçek ismi
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