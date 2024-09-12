Birlikteliklerine 2016'da başlayan Katy Perry ile Orlando Bloom, 2017'de ayrıldı, bir yıldan daha kısa bir süre sonra yeniden barıştı. 2019'da Bloom, Perry'ye evlenme teklif etti ve çift nişanlandı. Daisy Dove adını verdikleri kızları, Ağustos 2020'de dünyaya geldi.

Bloom daha önce ünlü model Miranda Kerr ile evliydi ve bu evlilikten 2011 yılında, oğlu Flynn Christopher dünyaya geldi.