Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım!
Galatasaray, Osimhen transferini bitirmek için Napoli'de masadayken, Nijeryalı futbolcudan gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Yıldız golcü şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI
Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı.