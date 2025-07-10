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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım!

        Galatasaray, Osimhen transferini bitirmek için Napoli'de masadayken, Nijeryalı futbolcudan gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Yıldız golcü şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:47
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        Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

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        GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI

        Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

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        TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

        Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı.

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        Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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