Osimhen için arayış sürüyor

İtalyan basınına konuşan Gardi, adı birçok kulüple anılan Osimhen için “Ne daha önce ne de şimdi bir temas oldu. Osimhen Galatasaray’a gelirken sezon sonuna kadar kalacağının sözünü vermişti ve sözünü tuttu. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadı” dedi.