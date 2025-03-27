Osimhen için arayış sürüyor
Galatasaray 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 10 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücretiyle el yakan Victor Osimhen için kaynak arayışlarını sürdürüyor
Galatasaray taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte teknik heyet Kemerburgaz’da çalışmalarını sürdürürken yönetim de yeşil saha dışında görüşmeler yapıyor.
Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli için Çin ve Güney Koreli firmalarla masaya oturan sarı-kırmızılılar ülke içinden de sponsorluk görüşmeleri yapıyor.
Futboldan sorumlu bir Sportif AŞ Başkan Vekili Osimhen’in maliyetini karşılamak için Türkiye’nin ciddi firmalarıyla masaya oturuyor.
Bir telekomünikasyon firmasıyla sponsorluk için anlaşma noktasına gelinse de ezeli rekabet bu sponsorluğa gölge düşürdü.
Telekomünikasyon firmasının Galatasaray’a sponsor olunması halinde diğer takımlarla da benzer anlaşmalara gidilmesi fikrine yakınlık duymaya başladığı öğrenildi.
Galatasaray bu telekomünikasyon firmasıyla toplamda 50 milyon Euro’yu bulan bir anlaşma yapma niyetindeydi.
Sarı-kırmızılı idareciler kalıp kalmama kararını nisan sonunda verecek Osimhen’in Galatasaray’da tutulması için teyakkuza geçmiş durumda.
Kiralık transfere aracılık eden menajer George Gardi de Nijeryalı golcünün durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
İtalyan basınına konuşan Gardi, adı birçok kulüple anılan Osimhen için “Ne daha önce ne de şimdi bir temas oldu. Osimhen Galatasaray’a gelirken sezon sonuna kadar kalacağının sözünü vermişti ve sözünü tuttu. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadı” dedi.
Osimhen’in İstanbul’a alışması ve sevmesiyle ilgili de yorum yapan Gardi “İstanbul’a gelen ilk örnek o değil. Büyük futbolcuların beklentilerini karşılayan bu şehirden daha önce de övgülerle bahsedildi. Osimhen mükemmel bir uyum sağladı, etrafındaki her şeyi seviyor” ifadelerini kullandı.