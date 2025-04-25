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        Haberler Bilgi Gündem Osman Boyner kimdir, nereliydi, kaç yaşındaydı? Osman Boyner hayatı, kariyeri ve biyografisi

        99 yaşında hayatını kaybeden Osman Boyner kimdir?

        Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner'in oğlu Cem Boyner, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Cem Boyner, annesi ile babasının fotoğrafını paylaştı ve "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" yazdı. Peki, Osman Boyner kimdir? İşte, Osman Boyner hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:58
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        Osman Boyner kimdir?
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        Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından, iş insanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99 yaşında hayatını kaybetti. Beymen markasının temellerini atan Osman Boyner'in eşi de 2021 yılında vefat etmişti. Peki, Osman Boyner kimdir? İşte, Osman Boyner hayatı...

        OSMAN BOYNER KİMDİR?

        Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner işinsanıydı. Hasan, Fazıl ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı.

        1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

        OSMAN BOYNER HAYATI

        1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

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        OSMAN BOYNER KARİYERİ

        Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

        VEFATINI OĞLU DUYURDU

        Osman Boyner'in oğlu iş insanı Cem Boyner, vefat haberini annesi ile babasının fotoğrafı ile "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" mesajıyla duyurdu.

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