YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite eğitim almak için girdiği YKS sınavının ardından tercih işlemlerini tamamlamıştı. ÖSYM'den bugün son dakika haberi olarak üniversite tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuç ekranından ulaşabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'den yapılan son dakika açıklamasına göre YKS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyuruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2019

YKS sonuçlarından sonra tercih ettikleri okullardan birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19 - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra, kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Kayıt süresi içerisinde kazanma hakkı kazanılan üniversiteye başvurulmaması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihler içerisinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ÖSYS’ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşanmakta, yükseköğretime olan talep giderek artmaya devam etmektedir. ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1.678.383 iken, 2017 yılında bu sayı 2.265.844’e, 2018 yılında 2.381.412’ye, 2019 yılında ise 2.528.031’e ulaşmıştır. 2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde 2017 yılında %35, 2018 yılında ise %42, 2019 yılında ise %51 oranında artış olmuştur. 2018 yılı başvuru sayıları ile 2019 yılı kıyaslandığında ise 2019 yılında yükseköğretime başvuruda % 6.1 oranında artış olmuştur.

YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. YKS ek tercih yerleştirme ile ilgili henüz açıklama gelmedi.