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ÖSYM açıkladı: Üniversite kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt belgeleri neler?

ÖSYM yaptığı açıklama ile YKS Üniversite tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihine çevrildi. Peki Üniversite kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt belgeleri neler? İşte 2019 Üniversite kayıt tarihi ve detaylar...

Üniversite kayıtları

Üniversite kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Kayıt belgeleri neler? soruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca üniversite kazanan öğrenci kayıt belgeleri ile  üniversite kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek. İşte 2019 Üniversite kayıt tarihi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2019?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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