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ÖSYM'den açıklama: 2019 YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2019 YKS Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci istediği okullara yerleşecek ve kayıtlarını yapacak. YKS üniversite tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki 2019 YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte ÖSYM'den YKS tercih sonuçları açıklaması...

YKS tercih sonuçları

YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? soruları Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin de temmuz ayı sonunda tamamlanmasının ardından artık gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı ise YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. İşte  İşte ÖSYM'den YKS tercih sonuçları açıklaması...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; " YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı :) Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." dedi.

2019 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek. 

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2019

YKS sonuçlarından sonra tercih ettikleri okullardan birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19 - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra, kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Kayıt süresi içerisinde kazanma hakkı kazanılan üniversiteye başvurulmaması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir. 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihler içerisinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),
  • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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