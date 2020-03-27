DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınavı ne zaman? sorusu, bugün ÖSYM'den yapılan açıklama ile cevap buldu. ÖSYM sınav takvimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında değişikliğe uğradı. 2020 yılında yapılması planlanan DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınav tarihleri değişti. ÖSYM dün de üniversite giriş sınavı olan YKS'nin tarihlerinin değiştiğini duyurmuştu. ÖSYM sınav takvimi haberimizde...
KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Güncellenen 2020 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS, DGS, ALES, YDS ve diğer sınav tarihleri şöyle:
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 6 Eylül
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 12-13 Eylül
KPSS ÖABT 20 Eylül
EKPSS 11 Ekim
KPSS Önlisans 25 Ekim
KPSS Ortaöğretim 22 Kasım
KPSS DHBT 27 Aralık
DGS, ALES, YDS, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ 2020
DGS 9 Ağustos
ALES/1 16 Ağustos
YDS 27 Eylül
İSG 7 Kasım
ALES/2 6 Aralık
YÖKDİL/2 13 Aralık
DİB-MBSTS 26 Aralık
YKS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavının Temmuz ayına ertelendiğini duyurdu. 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacak.
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