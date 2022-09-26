Otlukbeli Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Osmanlı Devleti’ne Doğu Anadolu’nun ve doğu batı aksında uzanan ticaret yollarının kapılarını açan Otlukbeli Savaşı nerede yapıldı? İşte, tüm detaylar…

Otlukbeli Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Sadece Anadolu’da değil tüm dünyada ,15. yüzyılın en büyük savaşlarından bir tanesi olarak ifade edilen Otlukbeli Savaşı; Fatih Sultan Mehmed önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlular Devleti arasında yaşanmıştır. Sonuçları itibariyle Akkoyunlular için çöküşü başlatan bir mücadele olma özelliği de taşıyan Otlukbeli Savaşı tarihi, 11 Ağustos 1473’tür.

Otlukbeli Savaşı Tarihi

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular Devleti arasındaki çekişmeler Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’na dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’ni yıkımın eşiğine getiren bu savaşta, Akkoyunlular hanedanı Timur’a açıktan destek vermiş ve bu durum da iki devlet arasındaki gerilimi had safhaya çıkartmıştır.

Akkoyunlular Devleti, Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’nin doğudaki en güçlü rakibi konumuna gelmiştir. Ankara Savaşı öncesi Timur’un Anadolu’da yürüttüğü siyasete benzer bir siyaset güden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan; Osmanlılar ile savaş halinde olan Venedik ile de diplomatik ilişkiler kurmaktan geri durmamıştır.

1463 – 1479 Osmanlı – Venedik savaşları devam ederken Uzun Hasan; yaklaşık 30 bin kişiden oluşan bir birliği Osmanlı topraklarına yollamış ve Tokat’ı yağmalatmıştı. Akkoyunluların Osmanlı toprakları üzerinde gerçekleştirdikleri bu harekâtların haberini alan Fatih sultan Mehmed de Akkoyunlular üzerine bir sefer gerçekleştirmeye karar vermiş ve sefer hazırlıklarına derhal başlamıştır.