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        Haberler Yaşam Otobüs koltuklarının ilginç ve karışık desenlere sahip olmasının nedeni nedir? Bu bir tesadüf değil!

        Otobüs koltuklarının ilginç ve karışık desenlere sahip olmasının nedeni nedir?

        Bir otobüse bindiğinizde koltukların ilginç tasarımlara sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Üstelik dünyanın birçok yerinde aynı tarz desenler kullanılıyor. Elbette bu bir tesadüf değil ve bu seçimin ardında 3 mantıklı sebep yatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:05
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        Her ülke birbirinden farklıdır ve kendine özgü bir kültüre sahiptir. Ancak neredeyse dünyanın tamamında aynı olan bir şey var; halk otobüslerindeki kötü koltuk tasarımları. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi?

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        Koltuklar, yoğun kullanıma karşı ciddi bir şekilde kirlenir. Bu ilginç ve asimetrik tasarımlar, kiri gizlemek ve oluşabilecek kötü görüntüleri engellemek için kasıtlı olarak yapılır. Karışık ve tutarsız desenler, yolcuların koltuğu temiz olarak algılamasını sağlar.

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        İkinci sebep ise bu kumaşların oldukça dayanıklı olmasıdır. Her gün yüzlerce kişinin kullandığını düşünürsek bu oldukça makul bir seçenektir.

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        Üçüncü sebep ise bu tasarımların zamansız ve evrensel olması. Moda, zamanla değişebilen bir şey ancak tek bir tasarım üzerinden gidilmesi hem daha kolay hem de para tasarrufu açısından oldukça mantıklı.

        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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