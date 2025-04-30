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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil markaları tahmin yapmayı bıraktı - Otomobil Haberleri

        Otomobil markaları tahmin yapmayı bıraktı

        Pandeminin ardından artan üretim maliyetleri ve Çinli markalar ile rekabet gibi değişken koşullar ile mücadele eden otomotiv endüstrisi, Mart ayında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu tarifeler ile sarsıldı. Küresel ekonomideki hızlı değişimlere ayak uydurmaya çalışan markalar, birer birer gelecek tahminlerini açıklamaktan vazgeçiyor. Otomobil markalarından yapılan açıklamalarda, ABD ticaret stratejilerinin neden olduğu belirsizlikler gerekçe gösterilerek mali tahminlerin geri çekildiği vurgulanıyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:06
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        Otomobil markaları tahmin yapmayı bıraktı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, otomotiv sektöründe öngörülemez bir gelecek yarattı.

        İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan otomobil markaları, yıl sonu tahminlerini ise açıklamaktan vazgeçti.

        Stellantis, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin belirsiz etkisi nedeniyle 2024'teki kâr düşüşünün ardından bu yıl ılımlı bir toparlanma beklentisi bekliyordu. Fakat, yapılan açıklamaya göre şirket bu beklentisi şimdilik askıya aldı ve sermaye harcama planlarını gözden geçireceğini bildirdi.

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        Fransız-İtalyan-Amerikan ortaklı otomotiv grubundan yapılan açıklamada, tarife politikalarının yanı sıra pazar hacimleri ve rekabet ortamı üzerindeki olası etkileri tahmin etmenin zorluğu nedeniyle planların değiştiği kaydedildi.

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        ÜRETİCİLER TAHMİNLERİNİ GERİ ÇEKİYOR

        General Motors, Volvo Cars ve Mercedes-Benz gibi diğer üreticiler de ABD ticaret stratejilerinin neden olduğu belirsizlikleri gerekçe göstererek mali tahminlerini geri çekti.

        Jeep ve Chrysler üreticisi Stellantis, 2024 yılında ABD'de sattığı 1.2 milyon aracın yüzde 40'ından fazlasını çoğunlukla Meksika ve Kanada'dan ithal etmişti. ABD'nin yeni tarifeleri sonrasında Meksika'dan ithalatı azaltma kararı alan şirket, mevcut stoklarını 'sağlıklı' bir şekilde eritme stratejisi izleyecek.

        Şubat ayında 2024 sonuçlarını duyuran Stellantis, 2025 beklentisi olarak, orta tek haneli düzeltilmiş faaliyet kârı (AOI) marjı, pozitif gelir artışı ve pozitif serbest nakit akışı açıklamıştı.

        Öte yandan, 2025 ilk çeyreğinde Stellantis'in net geliri, 'düşük sevkiyat hacimlerinin yanı sıra olumsuz fiyatlandırma nedeniyle' yıllık yüzde 14 düşüşle 35.8 milyar Euro'ya geriledi.

        TRUMP'TAN GERİ ADIM

        Markaların tahminlerini açıklamaktan vazgeçmeye başladığı sırada, ABD Başkanı Donald Trump'tan ise sürpriz bir karar geldi.

        Otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik kararnameye imza atan Başkan Trump, 26 Mart'ta ise ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

        Yeni kararname kapsamında, aynı ithal ürün üzerinde birden fazla tarifenin uygulanması durumunda hangi tarifenin geçerli olacağına dair prosedürün belirlendiği kararnamede, otomobil tarifelerine tabi olan bir ürünün diğer tarifelerden muaf tutulacağı bildirildi.

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