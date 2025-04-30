Otomobil markaları tahmin yapmayı bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, otomotiv sektöründe öngörülemez bir gelecek yarattı.

İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan otomobil markaları, yıl sonu tahminlerini ise açıklamaktan vazgeçti.

Stellantis, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin belirsiz etkisi nedeniyle 2024'teki kâr düşüşünün ardından bu yıl ılımlı bir toparlanma beklentisi bekliyordu. Fakat, yapılan açıklamaya göre şirket bu beklentisi şimdilik askıya aldı ve sermaye harcama planlarını gözden geçireceğini bildirdi.

Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi Haberi Görüntüle

Fransız-İtalyan-Amerikan ortaklı otomotiv grubundan yapılan açıklamada, tarife politikalarının yanı sıra pazar hacimleri ve rekabet ortamı üzerindeki olası etkileri tahmin etmenin zorluğu nedeniyle planların değiştiği kaydedildi.

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ÜRETİCİLER TAHMİNLERİNİ GERİ ÇEKİYOR

General Motors, Volvo Cars ve Mercedes-Benz gibi diğer üreticiler de ABD ticaret stratejilerinin neden olduğu belirsizlikleri gerekçe göstererek mali tahminlerini geri çekti.

Jeep ve Chrysler üreticisi Stellantis, 2024 yılında ABD'de sattığı 1.2 milyon aracın yüzde 40'ından fazlasını çoğunlukla Meksika ve Kanada'dan ithal etmişti. ABD'nin yeni tarifeleri sonrasında Meksika'dan ithalatı azaltma kararı alan şirket, mevcut stoklarını 'sağlıklı' bir şekilde eritme stratejisi izleyecek.