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HaberlerOtomobilOtomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü -haberler
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Otomotiv pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72 büyüdü

Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72 oranında arttı. Yılın ilk 5 ayında 314 bin 882 adet araç satışı gerçekleşirken, Mayıs ayında ise toplam pazar yüzde 69.8 artarak 54 bin 734 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre yılın ilk 5 ayında otomobil satışları yüzde 69.2, hafif ticari araç pazarı da yüzde 83 arttı

Otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü -haberler
HABERTURK.COM

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 69.2 oranında artarak 247 bin 977 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 83 artarak 66 bin 905 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mayıs ayında ise yüzde 69.8, otomobil pazarı yüzde 72.1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 61.9 oranında arttı.

MAYIS AYINDA PAZAR YÜZDE 70 BÜYÜDÜ

Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 69.8 artarak 54 bin 734 adet oldu.

2021 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.1 artarak 43 bin 138 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 61.9 artarak 11 bin 596 adet oldu.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 20.7 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 18.2 azalış gösterirken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 28.6 azaldı.

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