Seçmen Kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli seçmenler "Engelli Beyan Formunu" doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne iletebilirler.