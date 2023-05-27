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Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

Fiziksel engeli bulunanlar ve oy kullanmada önelikli seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde araştırılmaya başlandı. Seçimlerde oy kullanma önceliği olanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte 28 Mayıs 2023 ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy kullanma önceliği olanlar...

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  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanma önceliği bulunanları açıkladı. İşte 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir? sorusunun yanıtı...
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    OY KULLANMADA KİMLERİN ÖNCELİĞİ BULUNUYOR?

    Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir.
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    FİZİKSEL ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS'e işlenmektedir.
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    Seçmen Kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli seçmenler "Engelli Beyan Formunu" doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne iletebilirler.
  • Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?

    NOT: Engelli seçmenlerin, seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, seçmen kütüğündeki kayıtlarında "Engelli" kutusunun işaretli olması gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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