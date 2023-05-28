Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta 28. Dönem TBMM'yi oluşturacak milletvekilleri seçilirken Cumhurbaşkanlığı yarışı sonuca ulaşmadı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce, yeterli oy çoğunluğunu sağlayamadı. Seçimler ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü, oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapanacak ve oy sayımına geçilecek. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan takip edilebilecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com'dan Takip Edilecek

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan kolaylıkla takip edilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe ve bölge bölge Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını öğrenebileceksiniz. Hatırlanacağı gibi, ilk tur seçimlerinde, Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında seçim sonuçlarına ilişkin anlaşılır grafikler ve canlı takip ekranı yayınlamıştı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da en hızlı, kesintisiz ve canlı bilgilerle Haberturk.com'dan görüntülenebilecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ekranı İçin Tıklayınız