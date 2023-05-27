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Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Yurt dışı oy verme işlemleri sona ererken gümrüklerde oy kullanma işlemleri ise 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00'ye kadar sürecek. İşte 2023 Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri 2. tur oy kullanma saatleri bilgileri...

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  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri, yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. 64 milyondan fazla seçmen, 81 ilde kurulan 191 bin 910 sandıkta beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. İşte 2023 YSK 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme saatleri...
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? 

    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    1- OY VERME SAATİ BİTSE BİLE SIRADA BEKLEYİN

    Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    2- OY KULLANACAĞINIZ SANDIĞI ÖĞRENİN

    Vatandaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    3- KİMLİK BELGENİZİ SAKIN UNUTMAYIN

    Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    4- SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMASA DA OY KULLANIN

    Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

    5- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.
  • Oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Seçim günü oy verme kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?

    6- OY VERME KABİNİNDE FAZLA KALMAYIN

    SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

    7- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZAYI ATMAYI UNUTMAYIN

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

    8- MÜHÜR BASARKEN DİKKAT

    Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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