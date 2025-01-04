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        Haberler Magazin Oya Aydoğan: Ferdi Tayfur’da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım - Magazin haberleri

        Oya Aydoğan: Ferdi Tayfur'da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım

        Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, 2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın Tayfur'un şöhretine dair anlattıkları yeniden hatırlandı; " Ferdi Tayfur'da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:24
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        Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğdu.

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        Usta sanatçının vefatıyla birlikte, yıllar önce ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın bir televizyon programında Tayfur hakkında anlattıkları yeniden gündeme geldi.

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        2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan, programda Ferdi Tayfur’un şöhretinin büyüklüğünü şu sözlerle dile getirmişti; "Müslüm Gürses’le çalıştım, Ferdi Tayfur’la çalıştım, İbrahim Tatlıses’le, Orhan Gencebay’la... Hepsiyle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur’da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, ‘Abi seni seviyoruz’ diye. Bu dediğim 1978 senelerinde falan."

        #Oya Aydoğan
        #ferdi tayfur
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