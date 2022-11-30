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Haberler Magazin Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşıklar'ın 3'üncü yılını kutladı - Magazin haberleri
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Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşıklar'ın 3'üncü yılını kutladı

BKM Organizasyonu ile Maximum Kart ana sponsorluğunda bu yıl 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nde 'Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oya Başar ile Ebru Kural, oyunun üçüncü yılını kuliste pasta keserek kutladı

Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşıklar'ın 3'üncü yılını kutladı - Magazin haberleri
3'ncü yılını kutladılar
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HABERTURK.COM

Oya Başar ile Ebru Kural, İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneledikleri 'Plastik Aşıklar' adlı oyunlarının 3'ncü yılını Maximum Uniq Box’ın kulisinde pasta keserek kutladı.

Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşklar'ın bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadar da alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadını canlandırdı.

Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadının, kendi baharları oynadıkları 'Plastik Aşklar', seyircilerin kahkahaları eşliğinde çok sevilen bir gösteriye dönüştü.

İstanbul Komedi Festivali, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk üzerine olmak üzere 220’den fazla etkinlikle tüm şehre kahkahayı getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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