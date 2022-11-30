3'ncü yılını kutladılar

Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşklar'ın bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadar da alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadını canlandırdı.