Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Daha önce yaşadığı aşklarda yüzü gülmeyen Öykü Çelik, dokuz aydır birlikte olduğu Can Kıraç’tan da ayrıldı. Oyuncu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafları silerken, Kıraç’ı da takipten çıkardı