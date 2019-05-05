Şarkıcı İzel, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. İzel müziğe neden 7 yıl müziğe verdiğini ve merak edilenlerini anlattı. İşte İzel'in açıklamalarının satırbaşları:

Ekranlardan kendi isteğimle uzak kalmadım. 32 yıldır şarkı söylüyorum. 16 yaşımda başladım şarkı söylemeye bunun dışında da başka hiçbir şeyden anlamıyorum. Tek derdim de şarkı söylemek ama biz duygusal insanlar olduğumuz için bazı şeylere kafamız çalışmıyor.

Mesela sözleşmeler gibi. Bir sözleşme yaptım ben 5 yıllık ilk zamanlar çok iyi gitmesine çok iyi anlaşmamıza rağmen son zamanlarda bir şey oldu aramızda anlaşamadık. Bu yüzden albüm çıkaramadık, konser veremedim.





Sözleşme süresinin dolmasını beklemek zorundaydım. Onu bekledim, bittikten sonra da hemen teklifler geldiğinde atlamak istemedim. Sonra biraz tatsız şeyler yaşadım. Hep üst üste geldi.

"REYHAN KARACA SAÇLARIMI ÇOK KISKANIRDI"

Çok zayıftım Eurovision'a katıldığım dönem. Sanki sırf saçtım kıvır kıvırdı saçlarım. Hatta Reyhan Karaca saçlarımı çok kıskanırdı. Bir gece biz onunla aynı odada kalıyorduk sonra itiraf etti yıllar sonra meğerse bir gece ben uyurken makasla saçımı kesmiş. Yıllar sonra bir programın itiraf köşesinde itiraf etti.

Ben de sabah kalktığımda saçlarımda bir yamukluk var ama diyorum yani öyle de bir kesmiş ki anlaşılmasın diye çok şeker alem ya...

Ben maalesef çok duygusalım. Bazen arkadaşlarım bana takma kafana vs. dediklerinde ben öyle diyen insanlardan da uzaklaşıyorum arkadaşlarımı da kırmış oluyorum onlardan da uzaklaşıyorum.



Çok üst üste geldi her şey hayatımda ya. Bir astroloğa sormak istiyorum gerçekten ne oldu? yıldızım mı yere düştü neden oldu?

Sağlık problemi de oldu, şöyle strese bağlı.. Düşünsene işini çok severek yapıyorsun bir süre ara verdiğin de ilk zaman biraz hoşuna gidiyordur dinleniyorsun falan ama sonra yıllarca işini yapamadığını düşünsene. dinlenirsin güzel ama bir süre sonra sıkılıyorsun..

"AĞIR BİR DEPRESYON SÜRECİ YAŞADIM"

Ben çok ciddi ağır bir depresyona girdim o dönem... İlaç tedavisi gördüm. Şarkı söyleyememek... İnsanlarla göz göze şarkı söylemeye konser vermeye alışıyorsun.. Özlüyor insan. İşte Instagram'dan böyle, "Hadi İzel" mesajları geliyor her şeyi hemen anlatamıyorsun o dönem.

Mesela bir gün çok üzülmüştüm "Hadi senin keyfini mi bekleyeceğiz" demişti biri aslında güzel bir şey albümü bekliyor ama ben sanki keyfimden yapmıyorum zannediyorlar.

"MÜZİK BENİM NEFESİM, AŞK BENİM SUYUM"

Ben hep söylüyorum ben şarkı söylemiyorum o dönem ama aşkta yaşamıyorum. Ben aşık olunca daha bir güzel söylüyorum çünkü normalde. Bu albümde nasıl söyledim bilmiyorum şarkılar çok güzeldi demek ki.

Şuan hayatımda aşk yok. Galiba ben şarkı söyleyince daha çok aşık oluyorum. İkisi de olmayınca düşün düşün bu sefer depresyona girip stres yapınca bazı rahatsızlıklar başlıyor. Oturmaktan kaynaklı Kilo aldım. Gerçi şuan 10 kilo verdim ama kameralarda belli olmuyor maalesef bu 10 kilo vermiş halim. Bir 10 kilo daha vereceğim eski İzel gibi o zaman yine inşallah dans ederim.

Ya ben o dönem biraz sıyırdım işte. Annemden sakladım saçlarımı kestirdiğimi. Anneme mesela resim göndereceğim şapka takıyorum falan. Peruk kullandım. Meğerse anneme bir arkadaşı söylemiş annem de çok üzülmüş işte ama uzadı işte bak.

Ben bir gece onları başladım kesmeye kesmeye... Çok üzüleceğimi düşündüm ama sabah kalkıp onları orada görünce ben bir rahatladım. Orada bir sürü şey gördüm böyle kötü şeyler, pislikler, hani böyle sanki bütün kötülüklerden kurtulmuşum gibi bir hisse kapıldım.

Sonra bir poşete koydum bağladım attım. Bir de çok rahat ettim meğerse benim bir saatim banyoda saçlarımla uğraşmakla geçiyormuş.

Saçlarım güzeldi uzundu.. Röfleli möfleli... Ben o sarı saçlarıma gece 3'te karar verdim. Ben çok normal değilim ya çok.

Gece 3'te kuaförümü aradım, "Napıyorsun?" dedim "Maç seyrediyorum abla" dedi.

"Atla gel" dedim. "Napacağız?" dedi. "Sen yanına bol bol saç açıcısı al" dedim. Sonra biz gece 3'ten saat 6'ya kadar beni bir şekilde sapsarı yaptık.

"İZEL, ÇELİK, ERCAN ÜÇLÜSÜ YILLAR SONRA AYNI ALBÜMDE"

Bu albümde çok özlendiğimi gördüm. Sonra benim albüm stüdyo aşamam bir buçuk yıl sürdü. Çünkü üzerimde büyük bir yük vardı. Çok güzel olmak zorundaydı o 7 senelik arayı kapamam lazımdı. Ve bu kadar çok şarkının sevileceğini düşünmüyordum. Herkes bir kaç şarkı seçer kendine diyordum ama maşallah tüm şarkılar sevildi.

Showlarım ayrı bir başka güzel. Tepkiler geri dönüşümler çok güzel oldu. Şuan benden mutlusu yok. Ben de arası yok zaten ben ya çok mutluyum ya çok mutsuzum. Albümde İzel, Çelik, Ercan yeniden birleştik.