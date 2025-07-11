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        Haberler Magazin Oyuncu Abdülhey'i Kenan Çoban, yangınla mücadele etti - Magazin haberleri

        Oyuncu Kenan Çoban, yangınla mücadele etti

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:47
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        Yangınla mücadele etti
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangın söndürme çalışmalarına, o sırada köyde bulunan 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

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        #kenan çoban
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