Oyuncu Aslı İnandık menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile dünyaevine girdi

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla üne kavuşan ve daha sonra Güldür Güldür Show ekibine katılan Aslı İnandık dün akşam evlendi. Sevgilisi ve menajeri olan Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturan Aslı İnandık'ın düğününe pek çok ünlü arkadaşı katıldı. Ünlü oyuncuların yanı sıra birçok sosyal medya fenomeni de düğüne katılım gösterdi. Yakın arkadaşı makyaj Vlogger'ı Aslı Özdel de arkadaşını yalnız bırakmadı