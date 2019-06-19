DHA'nın haberine göre; Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile mahkemesi'ne geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı.

Çiftin boşanma davası bugün Beykoz Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye Erol Özmandıracı avukatı Sibel Engin ile Ceylan Aytunç Özmandıracı da avukatı ile birlikte katıldı.

Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtti. Hakimin sulh teklifini reddeden çift "Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz" dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

Hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma protokolüne göre Erol Özmandıracı'nın, Ceylan Altunç'a 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Erol Özmandıracı'nın oyuncu Naz Elmas ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti.