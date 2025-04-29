Ozan Güven, eski eşi Türkan Derya'yı acı günde yalnız bırakmadı

Yönetmen Türkan Derya, babasının vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Derya, babasına karşı son görevini yerine getirerek onu son yolculuğuna uğurladı.

Bu zor gününde Türkan Derya'yı yalnız bırakmayan isimlerden biri de, 2003'teb evlenip 2010'da ayrıldığı eski eşi, oyuncu Ozan Güven oldu. Derya ile Güven'in 2004 doğumlu oğlu Ali de annesine destek olmak için cenazede yer aldı.