Ozan Tufan, kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'de yeşil sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan milli futbolcu için Sergen Yalçın o günlerde mesaj vermiş ve "Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Kilo vermesi lazım, çok çaba sarf ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ozan ilerleyen haftalarda ilk 11'in değişilmezi olurken gösterdiği performansla da kendine geldi! Alanyaspor'un ikinci yarıda oynadığı 17 maçın tamamında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosuna Ozan Tufan'ı da dahil etti.

Ozan da teknik direktörü Sergen Yalçın'a teşekkür paylaşımı yaparak, demecini hatırlattı ve "Hatırlattı" ifadelerini kullandı.