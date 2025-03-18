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        Haberler Magazin Özcan Deniz'e bir şok suçlama daha - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'e bir şok suçlama daha

        Ağabeyi Ercan Deniz'in Özcan Deniz'e yönelttiği suçlamalara bir yenisi daha eklendi; "Para akladık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:14
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        "Para akladık"
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        Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz hakkındaki suçlamaları ve ihbarları son bulmuyor. Ercan Deniz'in son suçlaması Özcan Deniz ile para akladıkları yönünde oldu.

        Ercan Deniz, geçtiğimiz günlerde, Özcan Deniz'in kazancına ilişkin açıklamalarda bulunurken kardeşinin vergi kaçırdığını iddia etmişti. Söz konusu iddia, ihbar kabul edilerek Özcan Deniz'in kazancı mercek altına alınmıştı.

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        Ercan Deniz, katıldığı bir TV programında Özcan Deniz ile ilgili şunları söyledi; 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı."

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        Ercan Deniz

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