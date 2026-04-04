        Haberler Gündem Politika Özel, Bursa'da miting düzenledi | Son dakika haberleri

        Özel, Bursa'da miting düzenledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet kimi seçerse görev ondadır. Bu millet kumpasa gelmez, iradesini teslim etmez." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Özel, Bursa'da miting düzenledi

        CHP Genel Başkanı Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bursa'ya ve Bursa'nın iradesine sahip çıkmak için kente geldiğini söyledi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltı sürecinin devam ettiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

        "7 yıl öncesinden bir iftira, kumpasta bulunarak Bursa'nın iradesine el uzatanlar, Mustafa Bozbey'i bugün dördüncü gün emniyette tutuyorlar ve 20 saat süren acımasız, işkenceye varan bir sorguyla onu yormaya, onu teslim almaya, 20 saat boyunca ifade alarak, ona birtakım çelişkiler, yanlışlar yaptırmaya, adeta yorgunluğundan istifade ederek ona kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buradan sonra da savcılık aşaması ve daha sonra umuyoruz olmaz ama mahkeme aşaması olacak."

        "Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçecek." diye sürekli söylentilerin olduğunu belirten Özel, Bozbey'in böyle bir teklifi kabul etmediği için gözaltına alındığını öne sürdü.

        Özgür Özel, Bozbey'in 31 Mart 2024'teki seçimde yüzde 47 oyla belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, "İki kişiden birinin oyunu almış, memnuniyet anketlerinde yüzde 65'lere kadar tırmanmış, yaptığı hizmetlerle Bursa'nın gönlüne girmiş, oy vereni pişman etmemiş, vermeyeni pişman etmiş olan birini, bu döneminde değil de 7 yıl önceden o güne dair bir iftiracıyla içeri atmak, hapsetmek ve sonra meclis çoğunluğuyla sandıkta alamadığın belediyeyi savcıyla, hakimle almak... Yazıklar olsun sizin demokrasi anlayışınıza." ifadelerini kullandı.

        "Şimdi Bozbey hapishaneye, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesine." diyen Özel, şöyle devam etti:

        "Bu millet, kimi seçerse görev ondadır. Bu millet, kumpasa gelmez, iradesini teslim etmez. Kısa sürede bir sonuç alırsın ama günü gelince bu yaptığının hesabını Bursa'ya verirsin. Bunun kurtuluşu yoktur. Erdoğan'a söylüyorum, burada belediye meclisinde çoğunluk sende de neden belediye başkanı sende değil? Çünkü Mustafa Bozbey, 2 kişiden birinin oyunu alacak kadar Bursalıların güvendiği, inandığı, tercih ettiği bir isim oldu. Öyle olunca millet bir şey diyor, sen başka bir şey diyorsun. Millet, 'Kararım budur.' diyor. Sen ona direniyorsun. Bu millet ne istersen yapar, askere çağırırsın gider, evladını istersin verir. Evladı tabutla gelir bayrağa sarılı, 'Vatan sağ olsun.' der ama Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kazanımı sandığına el uzattın mı o eli ittirir. Buna kalkışana haddini bildirir."

        Bozbey'in kente hizmetlerini anlatan Özel, "Bugün Mustafa Bozbey'in açılışı için beni beklediği 29 hizmetin açılışını yapacağız." dedi.

        Özel, hesap vermekten hiçbir zaman kaçmadıklarını dile getirerek, Bozbey'in tutuksuz yargılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

