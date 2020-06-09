Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Kovid salgınıyla okulların kapanması ve çok geçmeden de tatilin uzayacağının anlaşılmasıyla birlikte özel okulların durumunu yazmaya başladım. Velilerin ‘servis, yemek ve okul ücretleri ne olacak’ kaygısı ilk andan itibaren başladı haklı olarak. Okulların eylüle kadar açılmayacağının açıklanmasıyla birlikte de bu kaygılar isyana dönüştü tabii ki. Bu süreçte velilerin isyanını da sık sık dile getirdim. ‘Yenmeyen yemeğin, binilmeyen servisin, gidilmeyen okulun parası mı ödenir’ diyerek…

2 YIL SONRA İADE Mİ OLUR!

Önceleri özel okullar bırakın okul parası iadesini, yemek ve servis paralarının iadesine bile sıcak bakmıyordu hiç. Velilerin başvuruları ve burada bizim yani medyanın da payı çok büyük, bizim de ısrarlı yayınlarımız üzerine özel okullar, öğrencilerin okullara gitmediği dönemlere ilişkin servis ve yemek ücretini mahsuplaşmayla ödeyeceğini duyurdu. Gelin görün ki o mahsuplaşmayla ilgili büyük sıkıntılar var. Örneğin bazı okullar yemek ve servis mahsuplaşmasından büyük kesintiler yapıyor. Yemek ve servisin yüzde 30-33’ünü, onu da 2021-2022 dönemindeki kayıt sırasında ödeneceğini duyuruyor. Yani şaka gibi ama öğrencilerin yemedikleri yemeğin, binmedikleri servisin geri ödemesini 2 yıl sonra yapacak okullar var. Şimdi buradan okul ismi vermeyeyim ama anlı şanlı, Türkiye çapında yüzlerce şubesi olan okullar yapıyor bunu. Ayıptır, günahtır!

GÜNDE 1 SAATLİK ONLİNE EĞİTİM VADEDİLEN HİZMETİN YERİNİ TUTAR MI!

Servis ve yemek ücretlerinin iadesinde bile büyük sıkıntı yaratan özel okullar, öğrencilerin okula gitmedikleri 90 günlük döneme ilişkin eğitim ücretinin iadesini ise konuşmak bile istemiyorlar. Neymiş, uzaktan eğitim vermişler. Günde 40 dakikalık, bilemediniz 1 saatlik uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerini tutmayacağı aşikar. Üstelik yasa da açık. Bir önceki yazımda dile getirdim. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 13. Maddesi’ne göre ‘vadedilen şekilde özellik taşımayan hizmet ‘ayıplı hizmet’ olarak tanımlanıyor. Peki uzaktan eğitim, özel okulların kayıt sırasında vadettiği hizmetin özelliğini taşıyor mu? Hayır… Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu da bu görüşte ısrarcı. Bir önceki yazımda, Aydın Ağaoğlu’nun görüşlerine yer vermiştim. Ağaoğlu, velilerin yemek+servis+eğitim ücretinin iadesiyle ilgili Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabileceğini söylemişti. 10 bin 390 liraya kadar olan çekişmelerde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir.

HEM ZAM HEM DE ÖDEME PLANINDA ZORLUK

Dedim ya, özel okullar öğrencinin okula gitmediği 90 günlük eğitim ücretinin iadesinin lafını bile ettirmek istemiyor, üstüne bir de önümüzdeki dönem için zam yapıyor. Şimdi, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin kayıtları başladı. Özel okullar, fiyat ve ödeme politikasına aynen devam ediyor. Sanki pandemi yokmuş, velilerin ekonomik zorluklar içinde olabileceği mümkün değilmiş gibi…

"FEDAKÂRLIK NİYE HEP VELİYE YÜKLENİYOR?"

E hal böyle olduğundan okullar kaynıyor… Kelimenin tam anlamıyla… İstisnasız her okulda bir tartışma, isyan var. Özel okul velileri, kurdukları WhatsApp gruplarıyla, sosyal medya hesaplarıyla özel okulların bu anlayışsızlığına isyan ediyor. Çok ama çok haklılar… Şu son birkaç gündür bana ulaşan onlarca veli oldu. Çeşitli okullarda çok çeşitli sorunlar var ama veliler şu ortak paydada birleşiyor: “Özel okullar çocukların okula gitmedikleri 90 günün parasını iade etmiyor, evet öğretmenlerin ücretlerini ödediler, ödemeleri de gerekiyordu zaten ama öğretmenler için devletten destek de aldılar. Ayrıca diğer giderleri düştü. Zaten öyle bir fiyat politikaları var ki yüksek oranda karları var. Yani 90 günlük eğitim ücretini ödeseler bile kardan zarar edecekler. Bu yetmiyormuş gibi yeni eğitim yılı için yüzde 15-16 oranında zam yaptılar. Birçok veli pandemi sürecinde işini kaybetti, büyük güçlükler yaşadı, yaşıyor. Özel okulların ise umurunda bile değil…” Bir velinin anlattığı ise çok çarpıcıydı: “Dün, İstanbul’da ünlü ve köklü bir özel okulda kayıt yeniledim. Hem zam yapmışlar hem de ödeme planında zorluk çıkardılar. İlle de kendi belirledikleri ödeme planı üzerinden ödeme yapılması için veliyi zorluyorlar. Zaten bankalarla anlaşmalılar. Bırakın da bankayla anlaşıp kendi ödeme planımızı çıkarabilelim. Ama yok! İlle de veliye zorluk çıkaracaklar. Çok yazık! Niye pandemi sürecinde özel okullar elini taşın altına koymadı! Fedakarlık niye hep veliye yükleniyor!”

Veliler bu isyanlarda son derece haklı.

Bakalım bu sesleri duyan olacak mı?