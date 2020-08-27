Özel okullarda yeni isyan: Kitap dayatması

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Pandemiyle birlikte en çok konuştuğumuz sorunlardan biri de özel okullar meselesi oldu malumunuz. Öğrencilerin okuldan uzak kaldığı 3 ay boyunca özel okulların bir kısmı öğretmenler için kısa çalışma ödeneği almasına, elektrik, su, doğalgaz giderleri olmamasına rağmen okul ücretinden herhangi bir indirim yapmadı. Bırakın eğitim parasının iadesini öğrencilerin binmediği servislerin, yemediği yemeklerin ücretlerinin ödenmemesi için bile bin dereden su getirildi. Bütün bunların üstüne bir de 2020/2021 dönemi için yüzde 20’lere varan zam yapıldı.

31 Ağustos’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim 21 Eylül’e ertelendi. Ne var ki vaka sayılarının hızla artmasıyla yüz yüze eğitimin başlayıp başlayamayacağı belli değil. Bu vaka sayılarıyla yüz yüze eğitimin başlamasının zor olduğu görüşü hakim. Peki 21 Eylül’de öğrenciler okula gidemezse ne olacak? Özel okullar geçen dönemin son 3 ayında yaptıkları gibi sanki hiçbir şey olmamış gibi ülkemizde pandemi diye bir gündem yokmuşçasına ücret politikalarına devam mı edecek, velilerin isyanını duymazdan mı gelecek? Geçen hafta, 5 özel okul derneği ortak bir deklarasyon yayınlamış ve eğer yüz yüze eğitim başlamazsa okulların indirime gideceğini açıklamıştı. Ne var ki bu deklarasyonun ardından konuştuğum Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, ücret iadesinin bir şarta bağlı olduğunu söylemişti. Nurullah Dal, ‘Okullar eğer telafi eğitimi yapamazsa ücret iadesi olur’ demişti. Üstelik bu iade de yıl sonunda yapılacak. Yani veli önce paranın hepsini ödeyecek. Sonra da alabilirse iade alacak. İşte veliler bu şartlı iadeye büyük tepki gösterdi. Pandeminin hangi koşullarda seyredeceği bilinmezliğini korurken telafi eğitimi nasıl yapılacak? Sözde geçen dönemin 3 aylık zamanı dilimi için de telafi eğitimi yapılacaktı ama olmadı, olamadı. Hal böyleyken ücret iadesinin koşula bağlanmasını veliler ‘Özel okullar ipe un seriyor’ diye eleştirmişti ve anlı şanlı okulların ücret iadesi konusunda sessiz kalması tepki çekmişti. Önceki gün velilerin tüm bu eleştirilerini, isyanlarını ayrıntılarıyla yazmıştım.

‘4 BİN LİRALIK KİTABI ALMAYAN SİSTEME GİREMEYECEK’

Şimdi… Gelelim özel okullardaki başka bir probleme… Şu günlerde de veliler kitap dayatmasıyla karşı karşıya. Bazı okullar, 4 bin TL’yi bulan kitapların alınmaması durumunda online eğitim sistemine giriş yapılmayacağı mesajı gönderiyor velilere. Örneğin Bahçeşehir Koleji’nden bir veli şöyle diyor: “Okul yönetiminden şöyle bir mesaj aldık. ‘1 Eylül Salı günü saat 18.00 itibariyle yeni dönem kayıt yenilemesini tamamlamayan ve kitap alımını tamamlamayan öğrenciler için Metodbox platformumuz sistemsel olarak açılmayacaktır. Kitap alımı gerçekleştiği anda otomatik olarak şifreler aktifleşecektir.’ Yani kitap almayana sistem açılmayacak. Kitap dediğiniz de 4 bin lirayı bulan meblağ. Diyelim ki o listedeki kitaplar bizde var. Çünkü öğrencinin bir üst sınıftaki ablası ya da ağabeyinden kalma kitapları var ama aynı kitapları yeniden almak zorundayız. Açıkça kitap almayana sistem açılmayacak tehdidinde bulunuyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Özel okul velilerini sonsuz kaynaklara sahip insanlar olarak mı görüyorlar acaba. Biz de kısıtlı kaynaklarla çocuklarımız iyi bir eğitim alsın derdindeyiz. Dişimizden tırnağımızdan artırıp hatta bazıları kredi alıp çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu dayatma kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdahalesi gerekli.”

KIYAFET SORUNU

Sadece kitap değil, üniforma konusunda da özel okul velileri dertli. Kültür Koleji’nden bir veli şöyle diyor: “Daha okulların açılıp açılmayacağı belli değil. Kıyafetlerin nereden alınması gerektiğine dair mesajlar gönderiliyor. İlle de anlaşmalı mağazadan alınacak. Bu dayatma kabul edilemez.”