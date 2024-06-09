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        Haberler Magazin Özge Özberk'in oğlu Leo Sadioğlu mezun oldu: Yok ağlamadım - Magazin haberleri

        Özge Özberk'in oğlu mezun oldu: Yok ağlamadım

        Özge Özberk'in oğlu Leo Sadioğlu ortaokuldan mezun oldu. Ünlü oyuncu, yaşadığı sevinci, "Yok ağlamadım.  Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Biz de büyüyen tek şey duygularımızın yoğunluğu ve hassasiyetimiz" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:39
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        Özge Özberk'in Hayim Sadioğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leo Sadioğlu ortaokulu bitirdi.

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        Oğlu Leo Sadioğlu'nun mezuniyet törenine katılan Özge Özberk, o anları da sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj ile yayımladı.

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        "SANKİ BİR BÜYÜMÜYORUZ ONLAR BÜYÜYOR"

        Özge Özberk, oğlu ile çektirdiği fotoğraflara, "Yok ağlamadım.. Tam bir ağlama gibi bir şey geldi kızların elbiselerine, çantamın desenine, ojemin rengine baktım. Yetmedi 12 ile 9’u çarparsam kaç olacağına, sahne perdesi kaç metreden yapılmıştır oyalamaları falan derken bitti işte... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Biz de büyüyen tek şey duygularımızın yoğunluğu ve hassasiyetimiz. Öyle işte.. Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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        Öte yandan Özge Özberk 2007'de Hayim Sadioğlu ile nikâh masasına oturmuştu. 2010'da oğulları Leo'yu kucaklarına alan ikili, 2012'de boşanmıştı.

        #özge özberk
        #Leo Sadioğlu
        #Hayim Sadioğlu
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