"SANKİ BİR BÜYÜMÜYORUZ ONLAR BÜYÜYOR"

Özge Özberk, oğlu ile çektirdiği fotoğraflara, "Yok ağlamadım.. Tam bir ağlama gibi bir şey geldi kızların elbiselerine, çantamın desenine, ojemin rengine baktım. Yetmedi 12 ile 9’u çarparsam kaç olacağına, sahne perdesi kaç metreden yapılmıştır oyalamaları falan derken bitti işte... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Biz de büyüyen tek şey duygularımızın yoğunluğu ve hassasiyetimiz. Öyle işte.. Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum" notunu düştü.