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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş

Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Özge Özpirinçci, 2021'in aralık ayında kızı Mercanı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Anne olduktan sonra vaktinin büyük bir kısmını kızına ayıran Özpirinçci, "Çalışmamaya alışık değilim. 'Acilen setlere dönmeliyim' dedim ama şu anda Mercan ile geçirdiğim her döneme şükrediyorum. İş mutlaka olur ama çocuğunla geçireceğin günleri geri alamıyorsun" dedi

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  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından İstanbul Şile'de rehabilite ve tedavi amaçlı kurulan çiftliği ziyaret etti.
  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Özpirinçci, "Dernek kurucusu Okan Oflaz'ın uzun süredir üzerinde durduğu bir projeydi, bizler de elimizden geldiğince destek vermeye geldik" dedi.
  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    "MERCAN HAYVANLARLA İÇ İÇE BÜYÜDÜ"

    Kızı Mercan'ın hayvanlarla iç içe büyüdüğünü söyleyen Özge Özpirinçci, "Mercan sokakta gördüğü köpeklere sarılmaya çalışıyor, evde iki çocuğum var ben öyle diyorum" ifadelerini kullandı.
  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Özge Özpirinçci, daha sonra "Mercan diş çıkartıyor, ondan dolayı biraz uykusuz geçiyor bu sıralar ama onun dışında her şey yolunda çok şükür" diye konuştu. 
  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    "2022 ÇOK YOĞUN VE HIZLI GEÇTİ"

    Anne olduktan sonra vaktinin büyük bir kısmını kızına ayıran ve setlere ara veren Özge Özpirinçci, "2022 benim için çok yoğun ve hızlı geçti. Çalışmamak benim hiç alışık olmadığım bir hayat tarzı. Başta çok zorlandım, 'Acilen setlere dönmeliyim' dedim kendi kendime ama şu anda Mercan ile geçirdiğim her döneme şükür ediyorum. İş mutlaka olur ve çocuğunla geçiremediğin günleri geri alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

    Senaryo okuduğunu belirten Özge Özpirinçci, "Güzel bir iş bulduğum anda setlere döneceğim" dedi.
  • Özge Özpirinçci: Önce Mercan sonra iş - Magazin haberleri

    "ESTETİK ÖCÜ DEĞİL"

    Ayrıca estetiğinin olmadığını sözlerine ekleyen Özpirinçci, "Ben tercih etmedim. Öyle birini oynamam gerekirse geçici estetik ile o rolün hakkını vermeye çalışırım. Estetik doğru yapıldığı zaman öcü değil" ifadelerini kullandı.

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