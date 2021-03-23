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HaberlerMagazinÖzge Ulusoy'un yöntemi! Çöp poşetiyle... - Magazin haberleri
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Özge Ulusoy'un yöntemi! Çöp poşetiyle...

Manken Özge Ulusoy, elbise değiştirirken makyajı bozulmaması adına kafasına çöp poşeti geçirdi. Dergi çekiminde hazırlandığı anları yayınlayan Ulusoy, "Sette makyaj bozmadan kıyafetleri nasıl giyiyoruz? İşte böyle giyiyoruz" dedi

Özge Ulusoy'un yöntemi! Çöp poşetiyle... - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan manken ve sunucu Özge Ulusoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dergi çekiminde hazırlandığı anları paylaşan Ulusoy, elbise değiştirirken makyajı bozulmaması adına nasıl bir yöntem denediğini de gözler önüne serdi.

Kafasına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy, sette çekilen videosunu Instagram'dan yayınladı. Ünlü manken, paylaşımına, "Sette makyaj bozmadan kıyafetleri nasıl giyiyoruz? İşte böyle giyiyoruz" notunu düştü.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünlü manken, bir sosyal medya hesabının beslenme şeklini eleştiren paylaşımlar yapmasına tepki göstermişti. Sık sık spor yapan Ulusoy, takipçilerine yalan söylemediğini belirtmişti.

"PAYLAŞIMLARIMA ASLA İNANMIYOR"

Ulusoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

Tatlış bir hesap var benim yemek paylaşımlarıma asla inanmıyor ve her seferinde bununla ilgili bir paylaşım yapıyor. Kendisine buradan cevap vereyim; Haftada 5-7 gün, 2 saatin üzerinde antrenman yapıyorum. Cardio hayatımın büyük bir parçası… Hafta içi 2 öğün protein ağırlıklı besleniyorum, hafta sonları da kendime full izin veriyorum.

"BEN DE NORMAL BİR İNSANIM"

Zaten bu kadar çok sporun bir amacı da daha özgür kaçamak yapabilmem. Dün kaç donut yedim diye merak etmiş. Dört! İki tanesi Bavyera kremalı, iki tanesi da orijinal… Öğlen de mantı yedim hatta.

Bana sorsa yalan söyleyip, takipçilerimi kandırmayacağımı bilirdi halbuki! Hele ki sağlıksız bir şeyler yediğim konusunda… Neyse içi rahatlar belki çünkü ben de normal bir insanım, çok da şey etmesin.

"GECE HAYATIM YOK"

Öte yandan Ulusoy, daha önce de "Sürekli şehir dışındayım. Gece hayatım olmadığı ve sürekli evden işe, işten eve gittiğim için enerjiğim" açıklamasını yapmıştı.

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