Kıyılarda çöl tozuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de de toz taşınımı bekleniyor. İstanbul Bulutlu 21° Ankara Kısmen Güneşli 26° İzmir Kısmen Güneşli 31° Antalya Kısmen Güneşli 30° Trabzon Kısmen Güneşli 18° Bursa Bulutlu 23° Adana Parçalı bulutlu 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 29° Gaziantep Parçalı bulutlu 30° Ağrı Sağanak Yağış 17° REKLAM