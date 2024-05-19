Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Yapılan uyarıda görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA KALİTESİNDE AZALMA BEKLENİYOR
Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA