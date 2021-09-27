Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özgü Kaya (25), önceki gün bir perakende fuarında objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Kaya, kıyafet ve aksesuar tercihi konusunda çok hassas olduğunu ifade etti. Özgü Kaya, "Çanta en önem verdiğim aksesuar. 'Olmazsa olmazım' desem yeridir sanırım." diye konuştu.

Sinema projeleri için görüşmede olduğunu dile getiren oyuncu, "İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim." dedi.