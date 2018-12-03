Özlem Ada Şahin'in eşi Berkay Şahin baba oluyor!

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor