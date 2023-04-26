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Özlem Balcı, seçim çalışmasını şalvarla sürdürüyor

MHP Muğla milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı, seçim çalışmalarına Yörük şalvarıyla devam ediyor. Balcı, "Yörük şalvarıyla geziyorum. Günlük hayatımda nasılsam seçim çalışmalarımda da öyle davranıyorum" diye konuştu

Özlem Balcı, seçim çalışmasını şalvarla sürdürüyor - Magazin haberleri
AA

Oyuncu Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) birinci sıra milletvekili adayı olmuştu. Seçim bölgesi olan Muğla'da, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren Balcı, Seydikemer ilçesinde köy ve hastane ziyaretlerini şalvar giyerek gerçekleştirdi.

Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Özlem Balcı, kadın seçmenlerden de destek istedi.
Kendisinin de Yörük olduğuna vurgu yapan Balcı, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de Yörüklere ayrı bir önem verdiğini söyledi.

"İNEĞİMİ SAĞAR, KOYUNUMU YEMLERİM"

Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile konservatuvar mezunu olduğunu belirten Özlem Balcı, insanların kendisini oyunculuk yaparken tanıdığını dile getirdi.

Özlem Balcı, oyunculuktan arta kalan zamanlarını ailesinin yanında geçirdiğini ifade ederek, "İneğimi sağar, koyunumu yemlerim. Yeri geldiğinde çobanlık yapan, yeri geldiğinde tarlada çalışan bir insanım. Oyuncu arkadaşlarım 'Neden bayramda köye koşarak gidiyorsun? Neden bizimle tatile gelmiyorsun?' diye soruyorlar. Benim özümde atalarımdan, dedelerimden gelen bir vatan sevgisi, memleket hasreti var" diye konuştu.

"KANIMIZDAN GELEN BİR MİLLİYETÇİLİK VAR"

Fethiye'deki Yörük Müzesi'nde dedelerinden kalan eşyaların sergilendiğini belirten Özlem Balcı, Kurtuluş Savaşı'nda batı cephesi kahramanı Yörük Ali Efe ile sırt sırta çarpışan Gül Mehmet Efe'nin torunu olduğunu kaydetti.

Özlem Balcı, Efe soy isminin dedelerine Atatürk tarafından verildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: Kanımızdan gelen bir vatanseverlik, bir milliyetçilik var. Bu konuda mütevazı olmuyorum. Benim milliyetçiliğimi, vatanseverliğimi sorguluyorlar. Bu tartışmaya kapalı bir durum. Ben Yörük olmakla gurur duyuyorum. Yörük şalvarımı zaten günlük hayatta giyiyorum. Yörük şalvarıyla geziyorum. Günlük hayatımda nasılsam seçim çalışmalarımda da öyle davranıyorum. Bu benim için gurur. Bu beni güçlü gösteren, Yörük kadınının gücünü, çalışkanlığını gösteren bir durum.

"YÖRÜK ŞALVARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, Toroslar'ın eteklerine bakın. Eğer hala orada bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa bizi bu dünyada hiç kimse yıkamaz" sözünü hatırlatan Özlem Balcı, kendisinin de o Yörük çadırının dumanını tüttürmek isteyen bir kişi olduğunu söyledi.

"BENİ EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN"

Özlem Balcı, Yörük kızı olduğunu belirterek, "Beni evladınız, kızınız gibi görün. Özellikle kadınlarımızdan destek istiyorum. Bu süreçte özellikle Yörük kadınlarının desteği ile ilerleyeceğimi düşünüyorum. Yörük şalvarımla gurur, Yörük olmakla onur duyuyorum" dedi.

ÖZLEM BALCI HAKKINDA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı, 1984'te Seydikemer ilçesinde doğdu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT'nin en uzun soluklu dizilerinden 'Seksenler' dizisinde rol aldı. Balcı ayrıca, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının canlandırıldığı 'Reis' filminde Emine Erdoğan'ı oynadı.

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