6 | 26

Bir anne olarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' diyorum. Madem elimizin altında şu klavyeler var; yıkıcı değil, yapıcı olalım. Orada bir genç kız tek başına. Ülkesinden bir basın mensubu, bir yetkili olmadan elinden gelenin en iyisini yapıyor...