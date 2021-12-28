Türeci ve Şahin, Alman kentinin kaderini değiştirdi 0:00 / 0:00

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Pfizer/BioNTech aşısı, bilim insanlarının ilk geliştirdiği yer olan bu küçük Alman kentinde beklenmedik bir etkiye daha sahip: 30 yıldan beri ilk kez borçsuz olabilirler. Almanya'nın 217 bin nüfuslu küçük şehri Mainz, şirketin küresel başarısının yarattığı vergi gelirleri sayesinde otuz yıldan beri ilk kez borçsuz olabilir.

Batıdaki Rheinland-Pfalz eyaletindeki yaklaşık 217.000 nüfuslu şehir, yetkililerin 1,3 milyar Euro'ya yakın bir kredi aldığı 90'ların başından bu yana borç yükü taşıyor. Salgının ilk yılında, şehrin borç yığını, yalnızca faiz olarak 30 milyon euro daha arttı.

ŞAHİN VE TÜRECİ, MAINZ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak kurucuları Alman BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve ‎Özlem Türeci'nin 2020 yılında aşı denemesi ve üretimi için ilaç devi Pfizer ile birlikte gerçekleştirdiği başarısı, Mainz'in kaderini değiştirdi.

Şehir senatosu bu kış 2021 bütçesinin 1,09 milyar Euro'luk bir bütçe fazlası açıkladı. 2022'de beklenen 490,8 milyon Euro'luk fazla ile Mainz, kalan borcunu bir yıl içinde temizlemeyi umuyor.

Ocak-Eylül 2021'de BioNTech, şirketin Almanya'da birkaç tesisi olmasına ve paranın hangi belediyelere gittiğini söylememesine rağmen, vergi öncesi karda 10,3 milyar euro elde etti ve bunun 3,2 milyar eurosunu da vergi olarak ödedi.

Mainz Belediye Başkanı Michael Ebling de BioNTech'in mRNA aşısının yine ülkesinde icat edilen matbaanın icadı ile aynı derecede önemli olduğunu söyledi. Ebling böylesine bir başarının matbaanın icadından bu yana görülmediğini belirtti. The Guardian'a konuşan Ebling, altyapı projelerine yatırım yerine vergi parasını şehrin borçlarını kapatmak için kullanmak istediğini belirtti.

Bununla birlikte, Mainz'in endüstriyi, özellikle biyoteknoloji şirketlerini çekme umuduyla kurumlar vergisi oranlarını düşürme kararı, komşu şehirlerden ve ekonomistlerden eleştiri alıyor. Mainz, önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha düşük kurumlar vergisi oranlarıyla şirketleri cezbederek 5 bin yeni iş yaratmayı umuyor. Kent, kurumlar vergisi oranını yüzde 440'tan yüzde 310'u planladığı gibi uygularsa, 50 binden fazla nüfusa sahip Alman şehirleri arasında açık ara en düşük vergi oranına da sahip olacak.