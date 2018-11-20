Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

20.11.2018 - 12:08 | Güncelleme:

Özlem Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Mehmet Ali benim kıymetlim. Bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?" dedi

  • 1 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    Özlem Yıldız, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi. İşte Özlem Yıldız'ın açıklamaları:

  • 2 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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     - Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin.

  • 3 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Bugün 32 ya da 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim.

  • 4 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Ben onun iyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim. Bana ‘seni çok üzdü, neden gidiyorsun’ diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Hangimiz aynı kaldık. Önemli olan yaşanmışlıklara olan saygı.

  • 5 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Mehmet Ali beni görünce şarkı söylüyor ‘yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime…

  • 6 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Ben bayramda seyranda arar sorarım. Bir şovuna tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. O zaman da çok üzüldüm, hemen aradım.

  • 7 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Orada yatan, sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçen biri var. ‘İyi ol’ demek bu kadar mı zor?

  • 8 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Mehmet Ali benim kıymetlim. Bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var.

  • 9 Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması - Magazin haberleri
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    - Çarkıfelek benim hayatımda dönüm noktasıdır. Bana kattığı çok şey var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?

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