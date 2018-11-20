Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Özlem Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Mehmet Ali benim kıymetlim. Bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?" dedi