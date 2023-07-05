2023 en düşük bekçi maaşları ne kadar oldu?

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BÜYÜK DEĞİŞİM SÜRECEKTİR"

CHP Sözcüsü Öztrak, "Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişim, mutlaka sürmelidir, sürecek ve nihayetinde başarıya ulaşacaktır" dedi.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Öztrak, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün açıkladığı manifestonun MYK toplantısında gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine “Hayır, gelmedi” diyerek cevap verdi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir