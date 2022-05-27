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Pakize Suda'nın yeğeninden açıklama

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, ünlü oyuncu hakkında çıkan asılsız iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Son dakika: Pakize Suda'nın yeğeninden açıklama geldi! Pakize Suda'nın sağlık durumu - Magazin Haberleri
Pakize Suda'nın yeğeninden açıklama
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Geçtiğimiz aylarda Demans teşhisi konulan 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası açıklama yapıldı.

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANDI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü şunları söylemişti:

Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

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