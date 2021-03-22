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Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapacak! Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi ve şartları

Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda 51 personel alımı yapılacak olan Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar açıklandı. Peki, Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi ve şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapacak! Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi ve şartlar

Pamukkale Üniversitesi KPSS puanı esas alarak sözleşmeli personel alımı yapacağın duyurdu. Yayınlanan ilan ile hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Avukat ve Diğer sağlık personeli alımına ilişkin detaylar belli oldu. Adaylar e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilecek. Peki sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte sağlık personeli alımına ilişkin tüm soruların cevapları...

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pamukkale Üniversitesi ile hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Avukat ve Diğer sağlık personeli alımı başvuruları 22 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 5 nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek.

Ayrıca başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Pamukkale Üniversitesi ile hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Avukat ve Diğer sağlık personeli alımı başvuru şartları yayınlanan ilan ile tüm adaylara duyuruldu. İşte şartları;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3),KPSS (P93),KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

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