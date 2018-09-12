panasonic toughbook fz-l1
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Panasonic, dayanıklı tablet serisine Toughbook FZ-L1'i ekledi

Şirketler özellikle saha çalışanları için farklı işlerde kullanabilecekleri cihazlar arayışındalar. Özellikle dayanıklı ürünlerden oluşan Panasonic Toughbook serisi, yeni modeli FZ-L1 ile şirketlere nispeten hafif ve çok yönlü bir seçenek sunuyor

12.09.2018 - 15:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Şirketin 7 inçlik FZ-B2 ve 10 inçlik FZ-A2 arasında konumlandırdığı 7 inçlik FZ-L1, perakende, hizmet, üretim, taşımacılık ve lojistik alanlarına hitap ediyor.

Android 8.1 işletim sistemi kullanan tablet, kablosuz ağ, 4G, barkod okuyucu seçeneklerine sahip alt modellerle satılacak. Qualcomm'un iş dünyası için standarttan düşük konfigürasyonlu dört çekirdekli 1,1 GHz'lik Snapdragon 210 işlemcisini taşıyan cihaz, 2 GB bellek ve microSD kart ile artırılabilen 16 GB'lık depolama alanı sunuyor.

Her ne kadar FZ-B2 kadar korumalı olmasa da, askeri standart ılan 810G ile uyumlu olan bu tablet, 1,5 metre yükseklikten beton zemine düşmeye, IP65/67 sertifikasıyla toz ve suya karşı dayanıklı. Elbette askeri standart bu durumu biraz daha geliştiriyor ve bir hortum ile ıslatılsa dahi çalışabiliyor. Su dayanıklılığı ise 1 metre derinlikte 30 dakika olarak belirtiliyor.

7 inçlik 720p çözünürlüklü ekranı Dragontrail Pro korumasıyla darbe ve çizilmelere karşı korumalı. Ayrıca ıslakken ya da eldivenle kullanıma da müsait.

Şirketin verdiği bilgiye göre, 44 tip barkod okuyabilen tablet, 8 MP'lik Full HD video kaydedebilen bir kameraya ve 12 saat kullanım olanağı veren 3.200 mAh'lik bir pile sahip.

Farklı kullanım alanlarını desteklemek için cihaz şarj beşiği, ek pil paketi, el askısı, kalem ve ekran koruma filmi gibi birçok aksesuara sahip. Bunlar elbette kutudan çıkmıyor, ayrıca satılıyor.

Şirketlerin yaşayabileceği güvenlik endişeleri için de önlem alınmış. Panasonic COMPASS adlı yazılım paketi, Android işletim sistemini güncellerken, toplu cihaz yönetimi sunan EMM desteği kadar kişisel ve iş kullanımını ayıran profil yapısıyla da dikkat çekiyor.

Standart 3 yıl garanti sunulan tabletin sonbaharda satışa çıkması planlanıyor.

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