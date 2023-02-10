YARALIYI HASTANEYE GÖTÜRMEK

Yakınlarımızdan biri rahatsızlandığı zaman hemen araba anahtarlarına koşarız. Aslında bu hamle çok yanlıştır. Hem siz o anda gerginken araba kullanmamalısınız hem de rahatsız olan kişi hastaneye gidene kadar olan o süreçte daha kötü hale gelebilir. Bu konuda yapmanız gereken soğukkanlı olmak ve derhal ambulansı aramaktır.