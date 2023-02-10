Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi tüm Türkiye'de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD tarafından can kayıpları, yaralılar hakkında sık sık açıklamalar yapılırken, uzmanlar da panik anında yapılmaması gerekenler konusunda vatandaşları uyarıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

    Kahramanmaraş merkezli olan etkisini ise Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da gösteren 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra, uzmanlar panik anında yapılmaması gerekenler konusunda vatandaşları uyarıyor. İşte en çok yapılan 4 hata...
  • Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

    ELLER CEPTE YÜRÜMEK

    Yağmurlu, karlı havalarda acil servise yapılan başvuruların başında düşme vakası yer alıyor. Bu tip kötü havalarda uzmanlar ellerin cepte olduğu şekilde yürüme stilinin yanlış olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü eller cepteyken düşme anında ellerimizle kendimizi koruyamayız ve başımız darbe alabilir.
  • Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

    HEMEN TELEFONA KOŞMAK

    Acil durumlarda elimiz hemen telefona gider ve aile bireylerimizden birini aramak isteriz. Aslında yapılması gereken bu değildir. Çünkü aile bireylerimiz doktor olmadıkları sürece acil durumlarda bize gerçekten gereken yardımı sağlayamazlar. Bu sebeple vaktimizi harcamadan önce ambulansı aramalıyız. 
  • Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

    YARALIYI HASTANEYE GÖTÜRMEK

    Yakınlarımızdan biri rahatsızlandığı zaman hemen araba anahtarlarına koşarız. Aslında bu hamle çok yanlıştır. Hem siz o anda gerginken araba kullanmamalısınız hem de rahatsız olan kişi hastaneye gidene kadar olan o süreçte daha kötü hale gelebilir. Bu konuda yapmanız gereken soğukkanlı olmak ve derhal ambulansı aramaktır.
  • Panik anında yapılan 4 hata! Acil durumlarda asla yapmayın!

    HAYATİ EŞYALARI BIRAKMAK

    Acil durumlarda her şeyi evde bırakarak çıkmak zorunda kalırız. Bu sebeple hayati önem taşıyan ilaçlarınızı, belgelerinizi ya da telefon şarj aletinizi evin çıkış kapısının yanında tutabilir ya da bir yakınınızda yedeklerini bulundurabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.