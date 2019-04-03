Pankreas kanseri, belirti vermeden sinsice ilerleyebiliyor ve geç teşhis edildiği için de maalesef hızlıca ölüme yol açıyor. Peki, en korkutucu kanserlerden biri olan pankreas kanseri hangi belirtilerle karşımıza çıkar? Pankreas kanserinin risk faktörleri nelerdir? Pankreas kanserinden korunmak için neler yapılmalı? İşte detaylar...
ERKEN TEŞHİS ZOR
Pankreasta iki çeşit hücre var. Bunlardan; ekzokrin pankreas hücreleri, vücuda gıdayı sindirmek için ince bağırsağa salınan enzimleri yapar.
Nöroendokrin pankreas hücreleri ise; kandaki şekeri kontrol altına almaya yardımcı olan çeşitli hormonlar üretir. Her iki hormon da, vücudun yiyeceklerden aldığı enerjiyi kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur. Çoğu pankreas kanseri, ekzokrin hücrelerde oluşur. Bu tümörler, hormon salgılar ve belirtilere veya semptomlara neden olmaz. Bu durum, pankreas kanseri tipini erken teşhis etmeyi zorlaştırmaktadır.
PANKREAS KANSERİNİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Pankreas kanseri için çeşitli risk faktörleri bulunur. Sigara içmek, çok aşırı kilolu olmak, kişide bir diyabet öyküsü veya aile öyküsüne pankreas kanseri olması ve de bazı kalıtsal şartlar pankreas kanseri için tetikleyici faktörlerindendir. Bu risk faktörlerine sahip olmamanız ise, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Pankreas kanseri, erken belirtilere veya semptomlara neden olmayabilir. Bulgular ve belirtilere; pankreas kanserinin kendisi veya diğer koşullar neden olabilir. Hastada belirtilerin biri veya birkaçı görülebilir.
PANKREAS KANSERİNİN BELİRTİLERİNE DİKKAT!
• Sarılık (ciltte ve gözün beyaz alanlarında)
• Gaitanın (dışkı) renginin açılması
• Koyu renkli idrar
• Üst veya orta karında ve sırtta ağrı
• Bilinmeyen herhangi bir nedenden dolayı zayıflama
• İştah kaybı
• Çok yorgun hissetme
• Sebepsiz kaşıntı
PANKREAS KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Pankreas kanseri olan hastalar için farklı tedavi türleri vardır. Beş çeşit standart tedavi uygulanır.
• Ameliyat
• Radyasyon tedavisi
Radyoterapi, yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanarak kanser hücrelerini öldürmek veya onları büyütmekten alıkoyan bir kanser tedavisidir.
• Kemoterapi
Kemoterapi, hücreleri öldürerek veya bölünmeden durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaçlar kullanan bir kanser tedavisidir.
• Kemoradyoterapi tedavisi
Kemoradyoterapi, her ikisinin etkilerini arttırmak için kemoterapiyi ve radyasyon terapisini birleştirir.
• Hedefe yönelik terapi
Hedeflenen tedavi, normal hücrelere zarar vermeden spesifik kanser hücrelerini tanımlamak ve saldırmak için ilaçlar veya başka maddeler kullanan bir tedavi şeklidir.
PANKREAS KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI
Pankreas kanserinden korunmak için kontrol edebileceğimiz risk faktörlerini azaltmamız veya yok etmemiz gerekir. Bunların başında sigara gelmektedir. Sigara içmemek, pankreas kanseri olma olasılığını azaltır. Aşırı kilo almamak da riski azaltır. Vitaminden zengin diyetlerin, pankreas kanseri dahil tüm kanserlerde koruyucu özelliği vardır. Ayrıca şeker hastası veya kronik pankreatiti hastası olanlar, bazı kalıtsal hastalığı olanlar veya ailesel öyküsü olanlar kontrollerinde pankreasa özel muayene ve tahliller yaptırarak hastalığı erken evrede yakalama fırsatı yakalayabilirler.
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