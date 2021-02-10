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Param 2020'de 15 milyarlık ödemeye aracılık etti

Ödeme sistemleri firması Param 2020 yılında 15 milyar liralık ödemeye aracılık ettiğini açıkladı. ParamPos'taki işlem hacmi önceki yıla göre yüzde 95 arttı

Param 2020'de 15 milyarlık ödemeye aracılık etti
HABERTURK.COM

TURK Elektronik Para AŞ’nin ödeme sistemleri alanındaki markası Param 2020 ylı verilerini açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre ParamPOS işlem hacmi Aralık 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 595 artarken, yıllık bazda bakıldığında işlem hacmi yüzde 95 yükseldi. ParamKart işlem hacmi ise yüzde 20 arttı. Böylece 2020 yılında aracılık edilen ödeme hizmetleri hacmi 15 milyar TL’ye ulaştı.

Ayrıca 2020 yılının Ekim ayında lansmanı gerçekleşen Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi 2020 yılında 80 milyon TL kredi başvurusu alırken, 20 milyon TL kredi hacmine ulaştı. ParamPOS’un müşteri sayısı da 2020 yılında 2 katına çıktı.

EN YOĞUN AY KASIM OLDU

Özel günler kapsamında büyük indirim ve kampanyaların devreye alındığı ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı kasım ayı Param tarafında da en çok işlem hacminin gerçekleştiği ay oldu. Kasım ayında dakikada 8 bin 500’ün üzerinde işlem ve 736 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşerek rekor kırıldı. 2020 yılı genelinde en çok alışveriş yapılan üç sektör ticaret, gıda ve tekstil olurken, en çok alışveriş yapılan saatler ise 20.00-23.00 arası oldu.

'TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu Emin Can Yılmaz “2020 yılı kuşkusuz dünya genelinde çetin sınavların verildiği hafızalara kazınan bir yıl oldu. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız süreçte, pek çok şey gibi tüketici alışkanlıkları da değişti. E-ticaretin yükselişe geçmesi ile Param olarak bizler de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir yandan çözümlerimizi geliştirirken, bir yandan da sektörde bir ilk olan ParamKredi’yi devreye aldık ve neredeyse her gün yeni rekora imza attık. Bugün mevduat dışında bankaların sunduğu tüm hizmetleri sunabilen yapımızla sektör oyuncuları arasından sıyrılıyor ve adeta dijital bir banka gibi konumlanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde başarılı büyüme grafiğimiz 2021 yılında da devam ediyor. 2021 yılının Ocak ayında ParamPOS’ta işlem adedimiz 2020 yılının aynı ayına kıyasla 22 kat artarken, işlem hacmimiz de 6 kat artış gösterdi. 2021 yılının ilk ayında ParamPOS’ta işlem hacmimiz aylık %49 artışla 800 milyon TL’yi aştı. ParamKart tarafında ise işlem hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla 8 kata yakın artış gösterdi.ParamKredi tarafında da yılın ilk ayında 20 milyon liralık kredi başvurusu aldık. 2021 yılında da trendleri takip eden değil, yeniliklerin öncüsü olan bir marka olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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