Paris 2024’de mücadele edecek basketbol takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

Paris 2024’de mücadele edecek basketbol takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

Paris 2024’te mücadele edecek basketbol takımları belli oldu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasıyla belli oldu ve 4 takım daha Paris 2024'e katılım hakkı kazandı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:49 facebook

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