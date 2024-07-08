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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Paris 2024’de mücadele edecek basketbol takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

        Paris 2024’te mücadele edecek basketbol takımları belli oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasıyla belli oldu ve 4 takım daha Paris 2024'e katılım hakkı kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:49
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        Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.

        Paris 2024’te mücadelede edecek 12 takım 3 grupta mücadele edecek.

        A Grubu

        Avustralya

        Kanada

        Yunanistan

        İspanya

        B Grubu

        Fransa

        Almanya

        Japonya

        Brezilya

        C Grubu

        Sırbistan

        Güney Sudan

        ABD

        Porto Riko

        Paris 2024’te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz'da Lille'de başlayacak ve 10 Ağustos'ta Paris'teki Bercy Arena'da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek.

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