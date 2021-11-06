KARDEŞİ BAŞ NEDİME

Paris Hilton ile Reum'un düğün töreniyle ilgili kesin olan tek ayrıntı ise gelinin nedimeleri ve giyecekleri kıyafetler. Page Six'te yer alan habere göre; Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild olacak.

Pembe renkli kıyafet giymeleri planlanan nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler yer alıyor.

BELGESEL OLACAK

Ünlü çiftin düğünü, aynı zamanda hazırlıklarıyla birlikte ABD'de bir TV kanalı için belgesel haline de getiriliyor.