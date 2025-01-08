Paris Jackson, bağımlılıktan kurtulmasını kutladı
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasının beşinci yılını kutladı
Efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasının beşinci yılını kutladı.
26 yaşındaki Paris Jackson'ın sosyal medyada paylaştığı duygusal videoda, alkol ve uyuşturucu kullandığı, ardından da bağımlılıktan kurtulmasıyla hayatındaki mutlu anların tadını çıkardığı görüntüler yer alıyor.
"Bugün alkol ve uyuşturucudan arınalı 5 yıl olduğunu söylemekten dolayı minnettar olduğumu belirtmek zayıf bir tabir olurdu" diyen Paris Jackson, 'minettarlık' kelimesinin hislerini anlatmaya yetmediğini belirtti.
"Ayık olduğum için bugün gülümseyebiliyorum. Müzik yapabiliyorum. Köpeklerimi ve kedimi sevmenin sevincini deneyimleyebiliyorum" diye yazan Paris Jackson; "Kalp kırıklığını tüm ihtişamıyla hissedebiliyorum. Yas tutabiliyorum. Gülebiliyorum. Dans edebiliyorum. Güvenebiliyorum. Güneşin sıcaklığını tenimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"Hayatın ayık olup olmamam fark etmeksizin devam ettiğini gördüm ama bugün bunun için ortaya çıkıyorum" diyen Paris, videonun, bağımlılıktab kurtulması sayesinde hayatını nasıl yaşayabildiğinin "küçük bir anlık görüntüsü" olduğunu söyledi.
Model ve müzisyen Paris Jackson, aralık ayında erkek arkadaşı Justin Long ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurmuştu.
Paris Jackson ve Justin Long, 2022'den beri birliktelik yaşıyor.
Paris Jackson, 2009’da 50 yaşındayken aşırı doz ilaç kullanımından dolayı hayatını kaybeden Michael Jackson’ın tek kızı ve ikinci çocuğu. Diğer kardeşleri Michael Jackson Jr. ve Prince Michael 'Blanket' Jackson II.
Michael Jackson yaşamı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1994 ila 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Paris Jackson, Michael Jackson'ın Debbie Rowe'dan doğan kızı.