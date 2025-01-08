Paris Jackson, bağımlılıktan kurtulmasını kutladı

"Bugün alkol ve uyuşturucudan arınalı 5 yıl olduğunu söylemekten dolayı minnettar olduğumu belirtmek zayıf bir tabir olurdu" diyen Paris Jackson, 'minettarlık' kelimesinin hislerini anlatmaya yetmediğini belirtti.

"Ayık olduğum için bugün gülümseyebiliyorum. Müzik yapabiliyorum. Köpeklerimi ve kedimi sevmenin sevincini deneyimleyebiliyorum" diye yazan Paris Jackson; "Kalp kırıklığını tüm ihtişamıyla hissedebiliyorum. Yas tutabiliyorum. Gülebiliyorum. Dans edebiliyorum. Güvenebiliyorum. Güneşin sıcaklığını tenimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.