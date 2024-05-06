Paul McCartney, 60 yıl önceki aşk ilanına yanıt verdi

The Beatles'ın, 1963'teki ilk ABD turnesi öncesinde kendisini Adrienne diye tanıtan bir kadın, gazeteciyle yaptığı röportajda grubun şarkıcı - söz yazarı ve bas gitarist üyesi Paul McCartney'e duyduğu aşkı dile getirmişti.

Adrienne adlı kişi, verdiği video röportajda Paul McCartney hakkında; "Paul McCartney eğer dinliyorsan, Brooklyn'den Adrienne seni tüm kalbiyle seviyor" demişti.