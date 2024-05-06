Paul McCartney, 60 yıl önceki aşk ilanına yanıt verdi
Paul McCartney, kendisine aşkını ilan eden hayranına 60 yıl sonra cevap verdi
The Beatles'ın, 1963'teki ilk ABD turnesi öncesinde kendisini Adrienne diye tanıtan bir kadın, gazeteciyle yaptığı röportajda grubun şarkıcı - söz yazarı ve bas gitarist üyesi Paul McCartney'e duyduğu aşkı dile getirmişti.
Adrienne adlı kişi, verdiği video röportajda Paul McCartney hakkında; "Paul McCartney eğer dinliyorsan, Brooklyn'den Adrienne seni tüm kalbiyle seviyor" demişti.
81 yaşındaki Paul McCartney, bu aşk itirafına 60 yıl sonra cevap verdi.
Paul McCartney, gülümsediği ve parmağıyla objektifi işaret ettiği videoda; "Hey Adrienne, ben Paul, dinle, videonu gördüm. Şu anda Brooklyn'deyim. New York'tayım. Nihayet gelebildim. Bir sergimiz var, bir fotoğraf sergisi. Gel ve gör." şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Avalon, Sutterstock